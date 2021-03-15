В Киеве в течение суток подтвердилось более 300 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, за сутки в столице было подтверждено 313 новых случаев заболевания коронавирусом, а в целом за все время пандемии коронавирусом заболели 146 711 киевлян.
За минувшие сутки, 14 марта, в Киеве болезнь подтвердилась у 169 женщин, 127 мужчин и 17 детей.
Также известно о 20 летальных исходах от вируса, а всего за все время пандемии от ковида умерли 2917 киевлян.
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По данным Кличко, 14 марта 41 пациента госпитализировали с ковидом.
Также он сообщил, что 816 жителей столицы преодолели коронавирус, а всего от ковида вылечились 99 181 киевлян.
Кличко назвал три района столицы, где зафиксировано больше всего новых случаев заражения.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (93), Деснянском (67) и в Святошинском (29)", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что вчера, 14 марта, Кличко сообщал о 439 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в столице. Таким образом, суточный прирост снизился более чем на 100 случаев.
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