В Киеве женщина выпрыгнула из окна больницы и погибла на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице произошло смертельное ЧП на улице Соломенской, 17.

"С 6-го этажа городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Увы, смерть наступила мгновенно. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Также на месте трагедии было сделано фото. На нем можно увидеть, что на тротуаре под окнами больницы лежит тело, которое пытаются поднять и увезти на каталках.

О личности погибшей и причинах трагедии пока что информации нет. Также не сообщается, в каком состоянии женщина выпрыгнула из окна, и было ли это самоубийство.

Ранее сообщалось, что в Киеве 15-летняя девушка выпала с общего балкона на 16-м этаже. Девушка-подросток получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. По данному факту начато уголовное производство. Правоохранители сообщают, что в столичную полицию поступила информация о падении девочки из многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. Правоохранители не сообщают, что стало причиной падения подростка с балкона, и было ли это самоубийство.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.