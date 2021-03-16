В Киеве женщина выпрыгнула из окна больницы и погибла на месте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, в украинской столице произошло смертельное ЧП на улице Соломенской, 17.
"С 6-го этажа городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Увы, смерть наступила мгновенно. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.
Также на месте трагедии было сделано фото. На нем можно увидеть, что на тротуаре под окнами больницы лежит тело, которое пытаются поднять и увезти на каталках.
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О личности погибшей и причинах трагедии пока что информации нет. Также не сообщается, в каком состоянии женщина выпрыгнула из окна, и было ли это самоубийство.
Ранее сообщалось, что в Киеве 15-летняя девушка выпала с общего балкона на 16-м этаже. Девушка-подросток получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. По данному факту начато уголовное производство. Правоохранители сообщают, что в столичную полицию поступила информация о падении девочки из многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. Правоохранители не сообщают, что стало причиной падения подростка с балкона, и было ли это самоубийство.
Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.