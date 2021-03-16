В Киеве за прошедшие сутки подтвердилась еще почти тысяча новых случаев заболевания коронавирусом
Как передает Politeka, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.
Так, в Киеве было подтверждено 999 новых случаев заболевания коронавирус, а в целом за все время пандемии ковид подтвердился у 147 710 киевлян.
В частности, за сутки заболели 560 женщин, 380 мужчин и 59 детей.
Также Кличко сообщил о 19 летальных случаев от вируса, а в целом за все время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, умерли 2936 жителей столицы.
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По данным Кличко, за прошедшие сутки, 15 марта, 100 пациентов в Киеве были госпитализированы с коронавирусом.
Также он рассказал, что 408 жителей столицы преодолели коронавирус, а всего за все время пандемии выздороветь удалось 99 589 киевлянам.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе (205), а также в Днепровском (186) и Деснянском (131).
Следует отметить, что суточный прирост больных в столице резко увеличился. Так, 14 марта в Киеве болезнь подтвердилась у 313 человек: 169 женщин, 127 мужчин и 17 детей.
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