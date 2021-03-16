В Киеве начало расти количество больных гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что в столице за 10-ю неделю 2021 года зарегистрировано 18 269 больных гриппом и ОРВИ. В целом, по его словам, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 17,8%. По состоянию на сегодняшний день показатель заболеваемости составляет 615,7.

Поворозник рассказал, что в целом, по сравнению с прошлой неделей, в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,8%. Однако он отметил, что этот рост произошел за счет взрослого населения. Так, детей заболело – 6 547 (снижение на 6,5%), взрослых – 11 722 человека (рост на 8,9%).

"В структуре заболеваемость детей составляют 35,8%, а на предыдущей неделе – 39,4%. Половина больных детей - школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 6,8% – зарегистрировано 3271 случай", - рассказал он.

Поворозник добавил, что нынешний рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – сезонный.

"Поэтому нужно беречь себя и своих родных. А при первых признаках болезни не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачам", - призвал он.

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