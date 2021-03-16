В Киеве вынесли приговор мужчине, заявившему о минировании почтового отделения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, 4 года за решеткой проведет "минер" почтового отделения.

Отмечается, что к 4 годам лишения свободы осужден мужчина по факту повторного совершения ложного сообщения о заминировании (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Установлено, что в апреле 2020 года на спецлинию "102" поступил звонок о готовящемся взрыве в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы.

По результатам проверки указанного сообщения, взрывных устройств и взрывоопасных веществ в здании обнаружено не было.

В ходе досудебного расследования правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 41-летний житель столицы, который был ранее осужден за аналогичные преступления.

"Приговором Голосеевского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.