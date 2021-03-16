В украинской столице на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом могут усилить карантинные мероприятия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев LIVE".

Так, по словам мэра столицы Виталия Кличко, в ближайшее время в Киеве могут ввести дополнительные ограничения.

"Мы сейчас рассматриваем некоторые ограничения, которые можем ввести в ближайшее время. Это будет касаться учебных заведений, а также возможны другие ограничения. Обо всех мероприятиях мы сообщим как можно быстрее", – отметил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, ситуация в Киеве сейчас непростая, поскольку активно увеличивается количество госпитализированных, а из-за этого загружаются больницы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение прошлых суток, 15 марта, было подтверждено 999 новых случаев заболевания коронавирусом, а в целом за все время пандемии ковид подтвердился у 147 710 киевлян. В частности, за сутки заболели 560 женщин, 380 мужчин и 59 детей.

Также Кличко сообщил о 19 летальных случаях от вируса, а в целом за все время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, умерли 2936 жителей столицы.

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