В Киеве школьники уйдут на каникулы на два дня раньше
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, киевские власти приняли решение начать весенние каникулы для учеников 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта.
При этом садики и начальная школа пока что будут продолжать работать в привычном режиме.
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"Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии", - заявил Кличко.
Он также прогнозирует, что уже через несколько дней с такой статистикой ситуация в столичных больницах может стать критической.
"С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций за сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет... К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили кровати в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом - более 11 тысяч коек", - добавил Кличко.
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