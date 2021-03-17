В Киеве снова увеличился суточный прирост больных коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, в течение минувших суток, 16 марта, в украинской столице был подтвержден 1121 новый случай заражения коронавирусом.
В частности, болезнь подтвердилась у 632 женщин, 406 мужчин и 83 детей.
Также мэр столицы сообщил о 25 летальных случаях от вируса, а в целом за все время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, умер 2961 житель столицы.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Принц Гарри после скандального интервью с Меган Маркл наконец поговорил с братом: "Королевская семья рада..."
Каменских в одной футболке устроила "битву идеальных ножек" с горячей подружкой: "Ну, держитесь..."
"Мама выпрыгнула в окно": отец с сыном погибли в пожаре, возникшем из-за электросамоката
Кароль в наряде с безумными вырезами смутила публику, задрав ноги выше головы: "Как Дан относится?"
Известно также о 107 госпитализированных пациентах.
По данным Кличко, за прошедшие сутки 291 киевлянин преодолел коронавирус, а всего после ковида удалось выздороветь 99 880 жителям столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (175), Дарницком (169) и Днепровском (160)", - сообщил Кличко.
Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом киевские власти приняли решение начать весенние каникулы для учеников 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта. При этом садики и начальная школа пока будут продолжать работать в привычном режиме.
Напомним, карантин резко ужесточили, кого затронут новые правила и что под запретом: "будут работать только..."
Как сообщала Politeka, киевские школы и детсады массово переводят на дистанционку, ситуация ухудшается: статистика
Также Politeka писала, что вирус уносит жизни украинцев, кислородные аппараты не спасают: "целый школьный класс..."