В Киеве снова увеличился суточный прирост больных коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в течение минувших суток, 16 марта, в украинской столице был подтвержден 1121 новый случай заражения коронавирусом.

В частности, болезнь подтвердилась у 632 женщин, 406 мужчин и 83 детей.

Также мэр столицы сообщил о 25 летальных случаях от вируса, а в целом за все время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, умер 2961 житель столицы.

Известно также о 107 госпитализированных пациентах.

По данным Кличко, за прошедшие сутки 291 киевлянин преодолел коронавирус, а всего после ковида удалось выздороветь 99 880 жителям столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (175), Дарницком (169) и Днепровском (160)", - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом киевские власти приняли решение начать весенние каникулы для учеников 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта. При этом садики и начальная школа пока будут продолжать работать в привычном режиме.

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