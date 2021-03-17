В программе «in KYIV» архитектор Татьяна Черная рассказала об опасности балконных пристроек. Сейчас в Киеве настоящая «эпидемия» балконных пристроек: многие жители прибегают к расширению, или даже строительства собственного балкона на отдельном фундаменте.

«Люди, которые остекляют, вряд ли просчитывают себе проект – насколько надежно балкон будет закреплен. Это может быть опасно. Иногда «доращивают» балконы на полтора метра. Я опасаюсь под ними ходить и другим не рекомендую», - отметила Черная.

По словам архитектора, очень часто нагрузки, которые накладываются на балконы, не является рассчитанными. Кроме того, что могут использоваться не пропорционально тяжелые материалы, существует еще ветровая нагрузка. Также, гипертрофируется нагрузка на конструкцию самого дома: усиливается нагрузка на перекрытия, балки, что может привести к появлению трещин, или даже разрушению самого дома.

Следует отметить: выносить балкон можно только на 30 см. Все, что больше – считается перепланировкой квартиры, которое надо официально оформлять. Писать заявление в архитектурный отдел города, (перед этим ваш ЖЭУ и соседи тоже должны письменно согласиться) разрабатывать проект перепланировки и согласовать его с пожарными, службой газа, другими учреждениями, получать разрешение, которое дадут не на любой дом, и проходить комиссию после завершения работ. Иначе расширение будет незаконным.

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