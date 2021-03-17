Украинская столица может оказаться в "красной зоне" карантина - это вопрос всего нескольких дней
Как передает Politeka, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".
Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев может попасть в "красную зону" уже через несколько дней.
Мэр охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в украинской столице как "угрожающую". На фоне этого он уже обратился к центральным органам власти с просьбой расширить карантинные ограничения в "оранжевой зоне", в которой сейчас находится Киев.
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"Я был вынужден обратиться к правительству относительно расширения перечня противоэпидемических ограничений в оранжевой зоне. На сегодня ситуация становится угрожающей, и мы можем вернуться к локдауну. Я обратился в МВД, МОЗ, Мининфраструктуры, чтобы усилить противоэпидемические меры", - сказал Кличко.
По его словам, сейчас усиление карантина в Киеве - это "вопрос нескольких дней - максимум недели".
Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом киевская власть приняла решение начать весенние каникулы для учеников 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта. При этом садики и начальная школа пока будут продолжать работать в привычном режиме.
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