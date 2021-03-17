В результате сильного взрыва в городе Боярка под Киевом погиб мужчина. Ранее сообщалось, что ЧП обошлось без жертв и пострадавших

Взрыв прогремел в небольшом городке под Киевом около четырех утра 16 марта. Как стало известно, в результате него погиб 34-летний мужчина, который переехал в столицу из оккупированного Крыма. Как сообщается в сюжете ТСН, правоохранителям удалось установить личность погибшего с помощью экспертиз и записям с камер наблюдения, а также опроса очевидцев.

Выяснилось, что погибший приехал в Боярку на такси с красной канистрой, в которой находилась взрывчатка. Сообщается, что он планировал расправиться с бывшей возлюбленной. Известно, что между ними разгорелся конфликт, когда после расставания девушка отказалась возвращать мужчине 70 тысяч долларов, которые он потратил на ее бизнес, а также на покупку ей машины.

По предварительной версии, мужчина с целью мести самостоятельно изготовил взрывчатку и приехал к дому бывшей. Взрыв произошел всего за несколько десятков метров от здания. Канистра взорвалась прямо в руках у мужчины. Точная причина детонации самодельной взрывчатки выясняется.

Как рассказали полицейские, сила взрыва была равна разрыву мины 120 калибра. По словам правоохранителей, из-за этого от тела погибшего практически ничего не осталось.

Напомним, под Киевом прогремел мощный взрыв: на месте образовалась воронка, кадры ЧП.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел под Киевом, появились кадры с места: "Огромная воронка и куски одежды".

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