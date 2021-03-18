В Киеве за прошедшие сутки, 17 марта, было подтверждено еще более тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу министра здравоохранения Максима Степанова.

Так, за прошедшие сутки, в среду, в украинской столице зарегистрировали 1 092 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По данным главы МОЗ, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Житомирской (1 398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях и столице (1092).

Всего по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 15 053 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников. Также Степанов рассказал, что было госпитализировано 4376 человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, в Украине за сутки умерло 267 человек.

Глава МОЗ подчеркнул важность соблюдения нескольких правил во время пандемии.

"Три простых правила противоэпидемической безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук – спасают жизни", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом киевская власть приняла решение начать весенние каникулы для учеников 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта. При этом садики и начальная школа пока что будут продолжать работать в привычном режиме.

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