В Киеве частная лаборатория устроила бизнес по продаже фейковых справок о тестировании на коронавирус

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице частная лаборатория продавала справки с "нужным результатом" теста на COVID-19.

Отмечается, что стоимость одного сертификата или справки составляла от 900 до 1800 грн - сумма зависела от срока "выполнения".

Установлено, что к организации схемы были причастны работники частной лаборатории и киевлянин, задачей которого было распространение готовых справок.

"Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований. Выдавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования", - говорится в сообщении.

Кроме того, лаборатория занималась также подделкой результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный.

По предварительным данным, всего за месяц, с февраля и по настоящее время, участникам преступной группировки удалось продать по меньшей мере 80 фальсифицированных документов и "заработать" на этом более 135 тыс. грн.

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