В столичных больницах уже почти нет мест для пациентов с коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на nv.ua.
Так, по информации столичных врачей, ситуация с коронавирусом в Киеве существенно ухудшилась, и мест в опорных больницах уже почти не осталось.
В частности, врач лаборатории радиоизотопной диагностики Дмитрий Левинский рассказал, что в Киевской городской клинической больнице №12 пациентов уже начали размещать в так называемых "чистых зонах". Речь идет о помещениях для медперсонала и палатах, зарезервированных под экстренную медицинскую помощь.
"Поздравляю, господа киевляне. Мест в опорных больницах не осталось. В нашей больнице, например, уже начали класть больных в чистые зоны (для персонала и резерв под экстренку)", - написал он.
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Прокомментировала ситуацию и семейный врач Елена Л. из Дарницкого района. По ее словам, ежедневно в столичную больницу на прием приходят по 50 больных, и у многих подтверждается коронавирус. При этом она подчеркнула, что болезнь становится все сложнее.
"Коронавирус сейчас повсюду. Болезнь стала более сложной, имеет тяжелое течение, если сравнивать с началом пандемии. Коронавирус дает много осложнений, много кислородозависимых пациентов", - сказала она.
По данным врача, изменилась и симптоматика коронавируса. Например, COVID-19 обнаружили у больного, который жаловался только на насморк.
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