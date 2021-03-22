В Киеве прямо на рабочем месте скончался продавец киоска

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев сейчас".

Так, на столичной автостанции "Выдубичи" в Печерском районе столицы в понедельник, 22 марта, умер продавец торгового киоска.

Сначала в сети сообщили о том, что мужчину зарезали.

"На Выдубичах в самом киоске зарезали продавца", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео с места инцидента, на котором можно заметить, что возле киоска стоят полицейские и врачи.

Однако в полиции информацию об убийстве на данный момент не подтверждают. Столичные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что предварительно у мужчины оторвался тромб.

"Мужчина 1986 года рождения, у него был варикоз, и лопнула вена. Поэтому в киоске было много крови", - рассказали в полиции журналистам.

Ранее сообщалось, что вчера, 21 марта, около девяти часов вечера в столичную полицию из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним обратился 59-летний мужчина с ранениями, полученными во время взрыва в собственной квартире. ЧП произошло на улице Закревского. На место выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.