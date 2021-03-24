В Киеве мужчина начал крушить окно своей квартиры и пытался свести счеты с жизнью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, вчера, 23 марта, столичные патрульные спасли мужчину, который чуть не выпрыгнул из окна. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Вчера днем заявительница сообщила полицейским, что видит, как гражданин перелезает через ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы и выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Борщаговской. На место немедленно прибыли патрульные.

"В тот момент, когда гражданин повис на карнизе балкона, Андрей (патрульный, - ред.) успел схватить его за руку. В то время Юлия (патрульная, - ред.) помогла напарнику держать мужчину. Совместными усилиями его затянули внутрь", - говорится в сообщении.

После спасения мужчину передали врачам, которые госпитализировали его в медучреждение.

Инцидент был снят на камеры патрульных, а также на смартфон очевидцев из дома напротив.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

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