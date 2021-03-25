В Киеве пьяный полицейский устроил стрельбу на дороге, ранив водителя Porsche и свою жену
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".
Отмечается, что инцидент произошел еще 18 марта. Вечером участковый офицер полиции сектора превенции отдела полиции №1 (по обслуживанию жилого массива "Воскресенка") Днепровского управления полиции покинул место несения службы в отделении полиции и на своей машине Орel Astra поехал на заправку.
На АЗС он распивал алкогольные напитки, а затем забрал свою жену, которая работает на этой АЗС, и двинулся в направлении Броварского проспекта.
На дороге полицейский создал аварийную обстановку, после чего водители остановились и у них возник словесный конфликт, во время которого полицейский достал пистолет и выстрелил в водителя Рогѕсһе, попав ему в левую голень.
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"В это время водитель Nissan Micra ехал рядом, увидел противоправные действия мужчины и остановился. Полицейский вел себя агрессивно, выражался ненормативной лексикой и пытался произвести выстрел в водителя Рогѕсһе", - говорится в сообщении.
Водитель Nissan подошел к нетрезвому полицейскому и призвал его прекратить совершать противоправные действия. В это время из автомобиля Орel Astrа вышла жена участкового, пытаясь успокоить своего мужа и придерживая пистолет правой рукой. Однако это не помогло - полицейский не отреагировал и выстрелил еще раз, попав в правую руку своей жены и в автомобиль Nissan.
После этого водитель Nissan остановил экипаж проезжавших рядом патрульных и рассказал о стрельбе.
Пьяный участковый был задержан, по данному факту ГБР уже открыло дело.
Напомним, киевлянин застрелил свою жену за растрату совместных сбережений: "через несколько дней женщина...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что под Киевом избили и похитили молодого парня: в столице и области ввели спецоперацию.