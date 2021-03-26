В Киеве выявили случаи опасной болезни у животных

Об этом в Facebook сообщает "Типичный Киев".

В Святошинском и Дарницком районах Киева введен карантин из-за двух зафиксированных случаев бешенства у животных.

Главуправление Госпродпотребслужбы Киева провело заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, в ходе которого было принято решение о введении карантина в двух районах:

в Дарницком (на территории, которая ограничена пересечением ул. Елизаветы Чавдар, Бориса Гмыри, Софии Русовой и просп. Бажана);

в Святошинском (на территории, ограниченной пересечением ул. Константина Герасименко, Михаила Чалого и Брест-Литовского шоссе).

К слову, в Киеве сотрудница прокуратуры сбила ребенка на пешеходном переходе

Так, в столице сотрудница прокуратуры, сбившая ребенка на пешеходном переходе, предстанет перед судом.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении сотрудницы прокуратуры города Киева по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством", - говорится в сообщении.

ДТП произошло почти полгода назад в Борисполе Киевской области. Ребенок в результате аварии получил травмы и перелом. Также известно, что на момент аварии сотрудница прокуратуры была в отпуске.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что под Киевом избили и похитили молодого парня: в столице и области ввели спецоперацию.