В Киеве мужчина бросал бутылки из окон

В Соломенском районе Киева мужчина, бросая бутылки из окна 5 этажа дома, повредил 8 автомобилей.

"У мужчины проблемы с психическим здоровьем – его родители закрывают, чтобы он никуда не убежал и не попал в дурную историю. Вечером ему было скучно, и он начал из окна бросать бутылки. На место происшествия вызвали врачей, которые его осмотрели и госпитализировали. После медосмотра его отпустили домой с родителями, которые за ним приехали", – сообщили в издании "Обозреватель".

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"Вчера днем заявительница сообщила полицейским, что видит, как гражданин перелезает через ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы и выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз", - говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел на улице Борщаговской. На место немедленно прибыли патрульные.

После спасения мужчину передали врачам, которые госпитализировали его в медучреждение.

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