В связи с ужесточением карантина с 5 по 16 апреля в Киеве запрещены плановые госпитализации в государственных и коммунальных медицинских учреждениях

Запрет не распространяется на случаи оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, онкобольным, также госпитализации будут проводить в случае угрозы жизни. Об этом говорится в Протоколе постоянной комиссии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Запрещается проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме: оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов; оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным; оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями; оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если вследствие их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей", - говорится в решении комиссии.



Также в период локдауна не будут проводиться плановые госпитализации учреждениями здравоохранения национального уровня, кроме оказания плановой высокоспециализированной медицинской помощи по жизненным показаниям, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

Напомним, Киев с 5 апреля вводит строгие ограничения из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса. В столице закрывают школы и садики. Горрожан должны отправить на удаленную работу или в отпуска.

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры".

Заведения общественного питания будут работать работать только на вынос или доставку. Также с 1 апреля прекращается работа продуктовых ярмарок.

Отметим, по состоянию на утро 2 апреля в Киеве, согласно данным РНБО, зафиксировано 1 164 новых случая коронавируса за сутки. Это на 14 случаев больше, чем 1 апреля (1 150 случаев коронавируса).

Всего в столице подтвержден 164605 случаев COVID-19.

Напомним, локдаун с 5 апреля: стало известно, как раздобыть спецпропуск для общественного транспорта.

Как сообщала Politeka, больница перегружена втрое, а медсестры теряют сознание: что происходит в ковидном отделении в Днепре.

Также Politeka писала, что в Украине антирекорд по летальным случаям из-за вируса: Минздрав публикует неутешительные данные.