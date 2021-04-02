Киевлянам рассказали о процедуре получения специальных пропусков для пользования общественным транспортом во время локдауна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, столичная власть обнародовала Порядок выдачи спецпропусков на проезд в общественном транспорте на период с 5 до 16 апреля.

В частности, отмечается, что спецпропуски будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций в столице рекомендовано перевести работников на дистанционный режим работы.

Чтобы получить спецпропуски, руководители предприятий и организаций должны направить письмо, адресованное директору Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

В этом письме надо указать следующее:

название предприятия,

обоснование необходимости получения спецпропусков, а также их количество с указанием штатной численности работников,

реквизиты предприятия с указанием места его расположения (адреса и района Киева),

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

В КГГА отметили, что количество спецпропусков ограничено, и заявления от отдельных лиц не принимаются.

Также столичные власти напомнили, что пропуск не является основанием для бесплатного проезда - оплата осуществляется на общих основаниях.

Напомним, локдаун с 5 апреля: стало известно, как раздобыть спецпропуск для общественного транспорта.

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