В Киеве возле жилых домов обнаружили опасную находку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев без цензуры".

Так, возле столичных многоэтажек на проспекте Правды была найдена авиационная бомба весом 500 кг, а также реактивный снаряд. Отмечается, что опасную находку вывезли на полигон, чтобы утилизировать.

"Возле жилых домов по проспекту Правды нашли 500-килограммовую авиационную бомбу и реактивный снаряд 88 калибра. Бомба была загружена на специальное средство передвижения и вывезена на полигон для дальнейшего уничтожения", - говорится в сообщении.

О происхождении найденных бомбы и снаряда пока не сообщается.

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