Жесткий карантин и транспортный локдаун в Киеве продлили до 30 апреля

Об этом сообщили в мэрии Киева.

Напомним, что Киев попал в "красную" зону еще 20 марта и тогда на время локдауна ввели такие запреты:

Запрет на работу учреждений культуры, ТРЦ закрыты частично (работают только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии), запрещено проведение всех массовых мероприятий, запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, заведения общественного питания - могут работать навынос, школы работают дистанционно, садики не работают.

Частный бизнес, все предприятия и организации бюджетной сферы, должны работать дистанционно - исключение - предприятия критической инфраструктуры.

Ранее мы писали о том, что Кабмин внес важные изменения в постановление о карантине и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Так, правительство утвердило перечень видов экономической деятельности, по которому ФОПы и наемные работники из "красных" зон карантина могут претендовать на получение госпомощи в размере 8000 гривен.

Со следующей недели данные категории граждан, зарегистрировавшись в "Дії", могут подавать заявку, чтобы получить государственную помощь.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.