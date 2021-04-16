На Киевщине произошла смертельная авария
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
В пгт Бородянка Киевской области утром15 апреля, на трассе около АЗС Amic, произошла смертельная авария - на месте от полученных травм погибла девушка 1989 года рождения.
"Девушка 1989 года рождения от полученных травм скончалась на месте, еще четыре человека срочно госпитализировали", - говорится в публикации.
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Ранее мы писали, что в Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом.
Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.
По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.
"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.
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