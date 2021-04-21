В Киеве на одной из станций метро обвалился потолок перехода

Как передает Politeka.net, кадры с места ЧП опубликовали в Telegram-канале "Kyiv LIVE".

"В переходе на станции метро "Оболонь" обвалился потолок. Вроде без пострадавших. Пока неизвестно, перекроют ли переход для ремонта", - говорится в сообщении.

На опубликованном кадре видно, что с потолка отпал внушительный кусок бетонной конструкции.

Ранее в сети появились фото, свидетельствующие о том, что переход со станции метро "Святошин", который открыли после реконструкции в 2020 году, сейчас снова нуждается в ремонте.

На фотографиях можно увидеть, что облицовка потолка перехода частично обвалилась, видны пятна от влаги, а тактильная плитка на полу начала отваливаться.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.





