В Киеве на одной из станций метро обвалился потолок перехода
Как передает Politeka.net, кадры с места ЧП опубликовали в Telegram-канале "Kyiv LIVE".
"В переходе на станции метро "Оболонь" обвалился потолок. Вроде без пострадавших. Пока неизвестно, перекроют ли переход для ремонта", - говорится в сообщении.
На опубликованном кадре видно, что с потолка отпал внушительный кусок бетонной конструкции.
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Ранее в сети появились фото, свидетельствующие о том, что переход со станции метро "Святошин", который открыли после реконструкции в 2020 году, сейчас снова нуждается в ремонте.
На фотографиях можно увидеть, что облицовка потолка перехода частично обвалилась, видны пятна от влаги, а тактильная плитка на полу начала отваливаться.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.