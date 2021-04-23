Под Киевом произошло смертельное ДТП - водитель сгорел заживо
По предварительной информации, авто Geely на скорости врезалось в заднюю часть Daewoo - возник пожар, сообщает dtp.kiev.ua.
Очевидцы пытались помочь водителю Daewoo выбраться из машины, но его отбросило на заднее сидение без сознания - вскоре авто взорвалось.
К сожалению, водитель погиб.
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Водитель Geely разбил головой лобовое стекло - его забрала скорая, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Видео с места трагедии можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, что в Харькове маршрутка сбила пешехода.
Возле остановки на Высоковольной маршрутка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе.
"Недоброе утро: маршрутка сбила мужика на пешеходном. Остановка на Высоковольной. Живой", - сообщили авторі публикации.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.
Также Politeka писала, что буря с градом пронеслась по Украине: появились кадры жуткой стихии.