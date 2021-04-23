Под Киевом произошло смертельное ДТП - водитель сгорел заживо

По предварительной информации, авто Geely на скорости врезалось в заднюю часть Daewoo - возник пожар, сообщает dtp.kiev.ua.

Очевидцы пытались помочь водителю Daewoo выбраться из машины, но его отбросило на заднее сидение без сознания - вскоре авто взорвалось.

К сожалению, водитель погиб.

Водитель Geely разбил головой лобовое стекло - его забрала скорая, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Видео с места трагедии можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что в Харькове маршрутка сбила пешехода.

Возле остановки на Высоковольной маршрутка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе.

"Недоброе утро: маршрутка сбила мужика на пешеходном. Остановка на Высоковольной. Живой", - сообщили авторі публикации.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".

Как сообщала Politeka, в центре Киева жестоко избили известного телеведущего, изуродовав лицо: фото пострадавшего.

Также Politeka писала, что буря с градом пронеслась по Украине: появились кадры жуткой стихии.