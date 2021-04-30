Под Киевом нашли тело 17-летнего парня из Белой Церкви, который пропал несколько дней назад

Об этом сообщает Служба розыска детей Киевской области.

Андрей ушел из дома в понедельник, 26 апреля днем и не вернулся.

Родственники обратились в полицию, которые искали парня несколько дней.

Обстоятельства трагедии пока не сообщаются.

Ранее мы писали, что в Днепре мужчину застрелили среди бела дня прямо на улице

Стрельба прогремела в Днепре на Соборной площади в субботу, 24 апреля.

На видео можно увидеть, как мужчина убегает от кого-то, придерживая ногу и постоянно оборачиваясь назад. В какой-то момент он падает на землю.

В результате стрельбы мужчина погиб.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина обстрелял автомобиль. Водитель вышел из машины и погнался за стрелком, однако вскоре упал и скончался. Всего по машине было сделано 5-8 выстрелов, которые пришлись на пассажирское стекло.

Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия.

Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.

Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.

Также Politeka писала, что водитель на "Мерседесе" подрезал маршрутку с людьми и начал стрельбу: кадры ЧП под Киевом.