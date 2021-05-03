Компания молодых девушек в центре Киева устроила развлечения в церкви Рождества Христова в ночь на Пасху
На видео, которое опубликовал телеграм-канал "Киев Сейчас" появилось короткое смонтированное видео, где девушки курят, распивают алкоголь в храме и задувают свечи.
Одна из девушек зашла в церковь, распевая "Санта Мария". Она подошла к одной из работниц церкви и спросила, можно ли посвятить "куличи". Затем девушка начала подходить к церковным подсвечникам и задувать свечи.
После подруги стали фотографироваться в дерзких позах, одна из них курила вейп, вторая снимала видео с бокалом в руке. Завершилось видео тем, что одна из девушек громко начала кричать, обо что-то ударившись. Она иронично заявила среди крика "Ау, это бог".
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На Юге дождей не ожидается за исключением Херсонской области, но температура будет немного ниже. В южных областях ожидается 19-20 градусов тепла. Погода будет по-весеннему приятной.
В центральных регионах дождей не предвидится, но температура воздуха будет сильно отличаться в зависимости от области.
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