Под Киевом авто на скорости влетело в лося
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
ДТП произошло на 93 километре трассы.
По предварительным данным, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса автомобиля - лось погиб от полученных травм.
Автомобиль также получил повреждения- у него выбиты стекла.
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Причины ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали, что под Киевом нашли тело 17-летнего парня из Белой Церкви, который пропал несколько дней назад
Об этом сообщает Служба розыска детей Киевской области.
Андрей ушел из дома в понедельник, 26 апреля днем и не вернулся.
Родственники обратились в полицию, которые искали парня несколько дней.
Обстоятельства трагедии пока не сообщаются.
Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.
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