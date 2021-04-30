Под Киевом авто на скорости влетело в лося

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

ДТП произошло на 93 километре трассы.

По предварительным данным, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса автомобиля - лось погиб от полученных травм.

Автомобиль также получил повреждения- у него выбиты стекла.

Причины ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что под Киевом нашли тело 17-летнего парня из Белой Церкви, который пропал несколько дней назад

Об этом сообщает Служба розыска детей Киевской области.

Андрей ушел из дома в понедельник, 26 апреля днем и не вернулся.

Родственники обратились в полицию, которые искали парня несколько дней.

Обстоятельства трагедии пока не сообщаются.

Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.

Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.

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