Как оказалось, за рулем с признаками алкогольного опьянения оказался футболист любительской команды Spectrum Talisman Чукукелу Эбука.

Об этом стало известно из сообщения Varta Goloseevo в Facebook.

Как говорится в сообщении, водитель на дороге вел себя странно и нарушал правила ПДД. Затем активисты организации "Варта Голосеево" передали информацию о нем патрульным.

Спортсмен был за рулем Сhevrolet на литовских номерах. Активисты передали нарушителя полиции и те отчетливо чувствовали запах алкоголя.

Футболист заявил копам, что не понимает украинского языка, тогда те перешли на английский. Проходить тест на алкодрагере "герой" отказался, чем подтвердил свою вину.

Также у водителя отсутствовали с собой документы на авто.

Ранее мы сообщали, что близ города Коломыя Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль КІА и рейсовый автобус - трагедия оборвола жизни водителя и пассажира легковушки.

В автобусе "Ивано-Франковск-Снятин" находилось около 23 людей, шесть из них доставили в больницу, остальных на месте осмотрели врачи.

Также ранее мы сообщали, что под Киевом авто на скорости влетело в лося. Авария произошла на 93 километре трассы.

По предварительным сведениям, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса машины - лось погиб от полученных травм.

Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.

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