В Киеве патрульные остановили авто, которое устроило ДТП
Как оказалось, за рулем с признаками алкогольного опьянения оказался футболист любительской команды Spectrum Talisman Чукукелу Эбука.
Об этом стало известно из сообщения Varta Goloseevo в Facebook.
Как говорится в сообщении, водитель на дороге вел себя странно и нарушал правила ПДД. Затем активисты организации "Варта Голосеево" передали информацию о нем патрульным.
Спортсмен был за рулем Сhevrolet на литовских номерах. Активисты передали нарушителя полиции и те отчетливо чувствовали запах алкоголя.
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Футболист заявил копам, что не понимает украинского языка, тогда те перешли на английский. Проходить тест на алкодрагере "герой" отказался, чем подтвердил свою вину.
Также у водителя отсутствовали с собой документы на авто.
Ранее мы сообщали, что близ города Коломыя Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль КІА и рейсовый автобус - трагедия оборвола жизни водителя и пассажира легковушки.
В автобусе "Ивано-Франковск-Снятин" находилось около 23 людей, шесть из них доставили в больницу, остальных на месте осмотрели врачи.
Также ранее мы сообщали, что под Киевом авто на скорости влетело в лося. Авария произошла на 93 километре трассы.
По предварительным сведениям, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса машины - лось погиб от полученных травм.
Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.
Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.
Также Politeka писала, что водитель на "Мерседесе" подрезал маршрутку с людьми и начал стрельбу: кадры ЧП под Киевом.