В Киеве поймали банду воровок

Как передает Politeka.net, видео с места событий опубликовал "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
"Еще одна банда Лакатошей вчера была задержана в самом центре города во время совершения очередной кражи. Все те самые наглые лица. Из 5 задержанных - 3 беременных. Вот что с ними делать?"", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах все из них признались в воровстве.

Ранее мы рассказывали, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами.

Злоумышленники подбежали к машине потерпевшего, вытащили его из нее и избили. После этого они отобрали сумку с пятью миллионами и скрылись.

Как выяснили полицейские, двое мужчин 1966 и 1977 годов рождения знали о том, что киевлянин планирует заключить финансовую сделку о покупке квартиры.

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Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.

Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.

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