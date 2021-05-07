Как передает Politeka.net, видео с места событий опубликовал "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
Ранее мы рассказывали, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами.
Злоумышленники подбежали к машине потерпевшего, вытащили его из нее и избили. После этого они отобрали сумку с пятью миллионами и скрылись.
Как выяснили полицейские, двое мужчин 1966 и 1977 годов рождения знали о том, что киевлянин планирует заключить финансовую сделку о покупке квартиры.
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Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.
Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.
Также Politeka писала, что водитель на "Мерседесе" подрезал маршрутку с людьми и начал стрельбу: кадры ЧП под Киевом.