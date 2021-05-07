В Киеве поймали банду воровок



Как передает Как передает Politeka.net , видео с места событий опубликовал "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)

"Еще одна банда Лакатошей вчера была задержана в самом центре города во время совершения очередной кражи. Все те самые наглые лица. Из 5 задержанных - 3 беременных. Вот что с ними делать?"", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах все из них признались в воровстве.