В Киеве мужчина под видом курьера обманывает людей

Как передает Politeka.net, фото мошенника и подробности сообщили на Telegram-канале "Киев без цензуры".

По предварительной информации псевдо-курьер орудует возле Парка Победы, но периодично меняет места "работы".

"Рассказывает свою историю "Мол привез доставку, выхожу, а велик украли, помогите домой доехать, налички и карточек с собой нет". Люди верят - деньги дают. И так каждый день, точки иногда меняет", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве поймали женщин-воровок. Каждая из них на видое призналась в том, что обирала жителей города.

Из 5 задержанных женщин было 3 беременных.