В Киеве мужчина под видом курьера обманывает людей
Как передает Politeka.net, фото мошенника и подробности сообщили на Telegram-канале "Киев без цензуры".
По предварительной информации псевдо-курьер орудует возле Парка Победы, но периодично меняет места "работы".
"Рассказывает свою историю "Мол привез доставку, выхожу, а велик украли, помогите домой доехать, налички и карточек с собой нет". Люди верят - деньги дают. И так каждый день, точки иногда меняет", - говорится в сообщении.
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