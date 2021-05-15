Сотрудник "ПриватБанка" вместе с подельником захотели легкого "заработка", но что-то пошло не так

Инцидент произошел утром 15 мая в Днепровском районе Киева на Воскресенке. Злоумышленников удалось оперативно разыскать и задержать. Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в соцсети Фейсбук.

Для подрыва банкомата, расположенного при входе в один из магазинов, подозреваемые использовали газовую смесь. В результате взрыва, банкомат загорелся, а ударная волна выбила витрину. Воры, прихватив деньги, поспешили скрыться, но были пойманы недалеко от места происшествия на улице Петра Вершигоры.

"Известно, что оперативники следили за ними долгое время и знали о планах мужчин на субботнее утро. Предварительно, оба уже были судимы за преступления", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о взрыве в отделении "ПриватБанка", произошедшем в Киеве на ул. Градинской. Неизвестный совершил подрыв и пытался ограбить терминал самообслуживания. Из камер видеонаблюдения правоохранители узнали, как только подозреваемый понял, что взрывная волна была недостаточной силы, и ящик терминала оставался неповрежденным, решил скрыться с места происшествия.

В результате взрыва пострадали само помещение самообслуживания и двери отделения банка, а также припаркованный рядом автомобиль SsangYong, в котором взрывной волной выбило заднее стекло.

Напомним, клиенты ПриватБанка становятся жертвами новой схемы, списываются тысячи гривен: что надо знать

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