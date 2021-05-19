В украинской столице загадочно погиб парень

В озере Опечень нашли тело молодого парня, он утонул во время прогулки с друзьями, сообщает "Kyiv Operative".

В Подольском районе утонул парень 1997 года рождения.

По предварительным данным, он упал, гуляя на берегу со своими друзьями.

Официальная причина трагедии не озвучена. Сотрудники ищут свидетелей, которые помогут раскрыть детали несчастья.

"Может кто гулял собакой, может кто в окно выглянул, рыбаки которые рыбу ловили или просто проходящие мимо люди видели что-то, что помогло бы воссоздать ту ужасную картину?", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что в столичной больнице умер 15-летний Денис Родиков, который накануне спрыгнул с моста.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Так, Денис ушел из дома в селе Липовый Скиток, что на Киевщине, утром 17 мая.

Перед этим парень написал в соцсетях, что намерен покончить жизнь самоубийством.

По дороге к мосту он выбросил одежду, чтобы его не узнали.

Полиция бросилась на поиски парня, сразу же после того, как он ушел из дома.

Дениса нашли уже в Киеве, где он попытался покончить с собой, спрыгнув с моста. В тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу. К сожалению, парня спасти не удалось.

Полиция обнародовала фрагмент предсмертного послания Дениса. Видео можно увидеть здесь.

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