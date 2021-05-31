В украинской столице из окна многоэтажного дома выпал мужчина
Об этом сообщили в Telegram-канале "ДТП Киев".
Происшествие случилось на улице Елены Пчилки, мужчина выпал с 7 этажа, во время опроса никто из соседей не узнал погибшего.
"От полученных травм скончался на месте. На вид ему около 30 лет. Полиция опрашивает свидетелей", - говорится в публикации.
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Кроме того мы писали, что в Киеве произошло новое ЧП — сработало взрывоопасное устройство
В полиции Киева сообщают , что взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, пострадал человек.
«В ночь на понедельник, 31 мая, в полицию сообщили, что в доме на улице Зоологической прогремел взрыв», — рассказали в полиции.
Предварительно установлено, что у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, его госпитализировали.
В полиции выясняют обстоятельства ЧП.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
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