В Киеве атаковали мужчину
Так, на улице Саксаганского на горожанина напали птицы - киевлянин шел по улице ни о чем не подозревая, сообщает Телеграм-канал "Киев сейчас".
Вдруг на к нему сзади подлетают вороны и начинают атаковать.
Мужчина пыталсяся отбежать от них в сторону, но вороны летели за ним.Киевлянин решил спрятаться в первом заведении, которое попалось ему на дороге.
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Ранее мы писали, что в Ужгороде в городской маршрутке произошел конфликт
57-летний мужчина начал цепляться к 36-летней женщине, когда та оттолкнула его, неадекват ударил женщину в лицо.
Конфликт произошел в присутствии малеького ребенка потерпевшей. Мужчина ударил женщину еще несколько раз, вышел из маршрутки и скрылся.
Женщина позвонила в полицию. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого, он был нетрезв и не смог объяснить поведение.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
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