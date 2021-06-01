В Киеве атаковали мужчину

Так, на улице Саксаганского на горожанина напали птицы - киевлянин шел по улице ни о чем не подозревая, сообщает Телеграм-канал "Киев сейчас".

Вдруг на к нему сзади подлетают вороны и начинают атаковать.

Мужчина пыталсяся отбежать от них в сторону, но вороны летели за ним.Киевлянин решил спрятаться в первом заведении, которое попалось ему на дороге.

Ранее мы писали, что в Ужгороде в городской маршрутке произошел конфликт

57-летний мужчина начал цепляться к 36-летней женщине, когда та оттолкнула его, неадекват ударил женщину в лицо.

Конфликт произошел в присутствии малеького ребенка потерпевшей. Мужчина ударил женщину еще несколько раз, вышел из маршрутки и скрылся.

Женщина позвонила в полицию. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого, он был нетрезв и не смог объяснить поведение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы

А еще Politeka писала, что женщина загадочно пропала после разговора с сыном: не выходит на связь 16 дней

Также Politeka сообщала, что пограничник застрелился на рабочем месте: детали новой трагедии на Одесчине