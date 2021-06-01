В столице произошло масштабное ДТП

Так, в центре Киева произошло масштабное ДТП с участием сразу четырех автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua

Четыре иномарки врезались, когда двигались по одной полосе.

Вероятно, водитель впереди резко затормозил, а остальные не держали дистанцию и не успели среагировать. Больше всего повреждений получил автомобиль Kia.

На месте работают правоохранители.

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Так, на улице Саксаганского на горожанина напали птицы - киевлянин шел по улице ни о чем не подозревая, сообщает Телеграм-канал "Киев сейчас".

Вдруг на к нему сзади подлетают вороны и начинают атаковать.

Мужчина пыталсяся отбежать от них в сторону, но вороны летели за ним.Киевлянин решил спрятаться в первом заведении, которое попалось ему на дороге.

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