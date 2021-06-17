Ее пытались остановить, но она никого не слушала

Инцидент произошел на улице Олеся Гончара в центре Киева

Сотрудники кафе, расположенного рядом с жилым домом, высадили красивые кустарники. Они безумно раздражали жительницу ближайшей высотки. Потому она решила их уничтожить.

Об этом сообщило издание Киев Media.

"Киевляне заметили, как жительница улицы Гончара оборвала кусты, которые высадили сотрудники кафе", – говорится в сообщении издания.

Уточняется, что женщина не просто поломала ветки кустарника, а вырвала растение с корнями.

По словам очевидцем, местной жительнице не понравилось что сотрудники кафе высадили растение прямо под ее окнами. Якобы они ей мешают, хотя растения настолько низкие, что не доросли до ее окон и ничем не могут ей мешать. В администрации заведения общественного питания пытались договориться с женщиной, однако она их обругала.

Также ранее сообщалось, что в Киеве засняли женщину, которая рвала цветы на городской клумбе.

На кадрах женщина просто обрывает высаженные тюльпаны и кладёт их себе в сумку, что очень разозлило пользователей сети.

Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.

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