В планах на реконструкцию Киевских парков в приоритете является парк имени Максима Рыльского «Голосеевский». Об этом рассказал Генеральный директор «Киевзеленстроя» Алексей Король в программе блогера Екатерины Павловой «in kyiv» на Youtube.

«Реконструкция Голосеевского парка - это реальный проект, который должен стать украшением всего Киева. Там есть Голосеевский лес, который является частью национального природного парка Голосеевский, это действительно красивый парк с озерами, но эти озера должны быть вычищены. А фишкой Голосеевского парка должна стать возможность людей путешествовать между всем заповедником», - подчеркнул он.

Король рассказал, что там должны быть только пешие прогулки без экстремальных мотоциклов, самокатов и велосипедов, это должны быть максимально тихие прогулки среди природы. Поэтому в наших планах, поделился он, есть желание применить там винтовые сваи без бетонирования и это принципиальные вещи, чтобы без асфальта проложить проход людей в самые отдаленные природные места.

«В Голосеевском парке должны быть максимально вычищены все озера и сделаны смотровые площадки. Конечно, должны там быть и тематические любопытства, например, в этом году мы запланировали в первой части построить современную детскую площадку и построить пан-трек. Пан-трек - это большая территория, которая предназначена для современного занятия велоспортом, скейтами и самокатами, это то, что на данный момент является модным и захватывает подростков», - акцентировал он.

Король считает, что меняется современная жизнь и с ней меняются увлечения молодежи, поэтому современные парки должны быть оборудованы в соответствии с современными тенденциями.

«Чтобы человек или подросток могли прийти в оснащенный парк и заниматься на свежем воздухе тем, что им нравится», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Попенко, что все средства от рекламы идут в местный бюджет.

Также ранее Головко рассказывал, что надо озеленить набережную, потому что даже та набережная, которая была лет 50 назад - там все равно было больше деревьев, чем сейчас.



