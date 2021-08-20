Депутат КГС Алина Михайлова, которая борется против застройки озера Вырлица, рассказала, что планирует организовать лекторий на территории возле водоема

Информацией она поделилась в интервью Kyiv.Press.

«Я взялась за это озеро исключительно из-за того, что увидела на стороне застройщика «атошников». Ветераны на застройках - очень болезненная тема для меня. На это все закрывают глаза, об этом никто не хочет говорить», - делится депутат.

Михайлова говорит, что после того, как они с активистами «Гонора» поломали строительный забор возле озера, территория стала более привлекательной и комфортной даже без дополнительных устройств.

«Из-за того забора это было место, куда люди приходили выпить алкоголь, устраивали там «общественные туалеты», оставили кучу шприцов, матрасов, бутылок, окурков с пляжа и подобного», - говорит депутат.

Михайлова говорит, что на убранной от мусора зеленой зоне будут организовывать лекции на темы общественного активизма, общего развития, а еще устраивать кинопоказы у озера. Депутат обещает попробовать проводить такие культурные мероприятия в Вырлице по пятницам, которые будут интересным как молодеже, так и взрослым с детьми.

«Здесь громада сама по себе сплотилась вокруг общей проблемы и меня это очень радует и дает силы работать дальше», - говорит Михайлова.

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