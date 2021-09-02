В новом выпуске программы «In.KYIV» с блогером Екатериной Павловой основатель портала DTP.Kiev.ua Влад Антонов рассказал о платной парковке автомобилей в Киеве и проблему парковки автомобилей на тротуарах.

«Одно дело, когда вы едете в центр города, хотите там стать, то вы действительно должны за это платить не малые средства, а другое дело, когда вы стоите у себя во дворе и это территория ОСББ или ЖЭК, и вы должны за это вроде платить деньги. Возникает вопрос, кто должен это контролировать, штрафовать и должен ли быть на каждый двор парковочный инспектор? Город уже начал заниматься проблемами парковки на тротуарах и появилось очень много улиц огражденных специальными столбиками, чтобы люди не могли физически припарковаться на тротуарах», - сообщил он.

Антонов рассказал, что несколько лет назад в Киеве было установлено много специальных столбиков, которые прогибаются и теоретически туда заехать можно, иногда полиция так вынужденно и делает, но на парковку люди туда не заезжают. Поэтому город работает над вопросом парковки на тротуарах, подтвердил он, чтобы контролировать пространство физическими средствами, которые не позволяют человеку физически проехать.

«Для этого ставятся специальные колонки, сферы и делиниаторы. Делиниаторы, кстати, ставятся даже посреди улицы, чтобы люди не парковались слева и справа. Иногда наносится разметка, чтобы люди понимали, как надо парковаться. Но опять же парковочная разметка работает только тогда, когда люди не нарушают правила. К сожалению, у нас достаточно трудно сделать что-то, чтобы оно было идеально хорошо, вы улучшаете что-то одно и ухудшается что-то другое. Когда ограничивается проезд парковки на одном участке дороги, то вырастает загрузки другого участка дороги», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловой, что надо развить сеть качественного, быстрого и удобного общественного транспорта, который бы двигался отдельными полосами.

Также ранее для Politeka Гриценко рассказывал, что с точки зрения экологии, транспорт в Киеве сейчас - проблема номер один.



