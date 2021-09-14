Как национальные влияния Киева создавали динамику в его духовной жизни, историк Михаил Ганницкий рассказал в программе «Главный вопрос» с Борисом Бронштейном.

«В Киеве было негласное соревнование нескольких групп. Хотя, конечно, Российская империя старалась тотально влиять на духовную жизнь всех подданных, особенно во время Николая I, потом появлялись либеральные перерывы, затем снова давление. Хотя влияние римо-католиков, лютеран, иудеев всячески старались снизить, но, тем не менее, оно было», - рассказывает он.

Это влияние сыграло немалую роль в том, что более динамичной стала и православная церковь, господствующая.

«После крепостной реформы многие крестьяне уже не были лично зависимыми и получили духовную свободу, появилось течение под названием «штунда». Это своеобразный вид протестантизма в среде крестьянства. Они увидели, как немецкие переселенцы более просто и доступно толкуют вопросы религии, и начали этим интересоваться. «Штунда» буквально переводится как «часы». Это были не только молитвенные часы, но и беседы, толкования», - отмечает Ганницкий.

Появилась конкуренция, и православные священнослужители, глядя на штундистов, и сами начали развиваться.

«Я читал в журналах «Киевские епархиальные ведомости» статьи тогдашних епископов и митрополитов, которые говорили, что и штундисты, и иудеи, и католики характерны тем, что они очень тщательно изучают свою религию. Они стараются быть грамотными, стараются понимать, во что они верят. «И в какой еще вере, - пишут эти православные иереи, - человек может родиться, состариться и умереть, вовсе не зная своей религии? Только в нашей. Скорбно, но истинно», - цитирует историк.

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