В новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой краевед Аннабелла Морина рассказала, как будет выглядеть речка Почайна после завершения этого проекта

«На Почайне есть два больших озера: Иорданское и Кирилловское, там запроектированы и разрабатываются два парка. На озере Иорданском запроектированы деревянные пирсы, которые будут построены полукругом, где смогут сидеть и отдыхать люди. Везде запроектированы дорожки, которые будут выполнены из эко-покрытия «каменный ковер», чтобы пропускать влагу и она уходила в землю, питая деревья. Мы вводим в наших парках новые технологии», - подчеркнула она.

Морина рассказала, что непосредственно на речке Почайне будет сделано очень красивое культовое место для проведения разных обрядов, например, ко дню крещения Киевской Руси. По бокам это будут ступени вниз, сообщила она, а если смотреть сверху – это место будет выполнено в виде креста. Будет очень много разных скульптурных и художественных композиций, подтвердила она, связанных с историей речки Почайны.

«Будет сделана скульптура большого Змея, который является древнеславянским богом Велесом, чье капище находилось на Почайне. И вообще все древнеруськие детские сказки – они про Почай-реку, Змея-Горыныча и Добрыню Никитича – это все про речку Почайну. По легендам на Почайне жил Змей-Горыныч и охранял эту реку, а с ним сражался Добрыня Никитич, который являлся дядей князя Владимира. Это летописи, связанные со сказками, поэтому киевский дракон является тоже символом Почайны», - резюмировала она.

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