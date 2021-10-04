Политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал, как развитие транспорта спасет Киев, а также вспомнил о реформе в сфере общественного транспорта.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

«На правый берег каждое утро едут на работы жители из огромных массивов левого берега Киева. И у них задача каждое утро форсировать мосты. Сегодня, чтобы переехать мост в Киеве, нужно выезжать, если ты владелец авто, к семи утра, чтобы ты мог до девяти попасть на работу. То есть для того чтобы из точки А в точку Б доехать на работу, надо будет планировать на дорогу где-то три часа. И так же в обратную сторону», - подчеркнул он.

Клочок сказал, что по факту дорога на работу и обратно будет занимать половину вашего дня. Поэтому, безусловно, вопрос общественного транспорта очень актуален, уверен он, но если говорить откровенно, то этот вопрос планируют решать каждый раз перед местными выборами все кандидаты в депутаты. Но вопрос до сих пор не решен, подчеркнул он, а становится все хуже и хуже.

«Реформа в Киеве в сфере общественного транспорта, на мой взгляд, уже даже перезрела. По своему опыту скажу, что, находясь во многих странах Европы, таких маршрутных такси, как у нас, нет больше нигде. Там активно развивается рельсовый транспорт наземный и подземный с очень серьезными сетями. Поэтому, на мой взгляд, основная проблема на сегодня власти Киева – это подход к организации движения общественного транспорта. Им надо подумать, как сегодня заменить маршрутные такси частного сектора», - резюмировал он.

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