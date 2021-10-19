Депутат Киевсовета Сергей Харчук рассказал, что велодорожки в Киеве - это не очень дорого, так как в некоторых местах Киева можно ограничиться просто нанесением полосы для велосипедистов.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

«Скажем, в таких бывших спальных районах как Соломенка, Нивки, Святошино и Борщаговка строились достаточно широкие тротуары. Это еще такое советское наследие, потому что когда проектировали тротуары, они должны были быть достаточно широки. Наши тротуары являются более широкими, чем в других странах, это еще сталинские нормы застройки, которые предусматривались в случае атомной бомбардировки. Чтобы когда упадет один дом, он не перекрывал полностью проход к другому», - рассказал он.

Харчук сказал, что за счет широких тротуаров достаточно места для прохода пешеходов и для проезда велосипедистов. В Виннице такими возможностями очень активно пользуются, подтвердил он, они реально очень быстро провели сеть велодорожек, часто просто рисуя краской полосу на широком тротуаре. Но со временем когда будет идти реконструкция улиц, что мы к счастью в Киеве уже наблюдаем, подчеркнул он, будет делаться отдельная велодорожка.

«В качестве примера в Киеве сделали Борщаговскую велодорожку, другое дело, что она упирается в Воздухофлотский мост и становится непонятным, что делать велосипедисту дальше. Когда ты едешь по велодорожке, а затем упираешься и должен или спрыгнуть на проезжую часть, или думать, что делать дальше. И это тоже является серьезной проблемой, поэтому проектирование велодорожек должно быть комплексным», - резюмировал он.

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