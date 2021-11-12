Глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея объяснил, почему необходимо вернуть в Киеве райсоветы и когда будет реальная децентрализация в столице.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press.

«С возвращением райсоветов в Киеве будет децентрализация», - заявил Кривошея.

Он объяснил, что существование районного в городе совета позволяет председателю РГА оперативно не собирать сессию, например, для перераспределения средств на ремонт дошкольного учреждения или безотлагательную закупку медоборудования. По словам политика, сейчас у Киевсовета нет физической возможности для проработки таких вопросов, и нередко их решения районам приходится ждать месяцами.

Кривошея отметил, что в Киеве очень много частных домов, земельные участки вокруг которых люди часто не могут оформить годами.

Он объяснил, что ранее этим занимался районный отдел градостроительства и землепользования и сессия решала это довольно быстро – это был несколько месяцев. Теперь, по словам политика, этот процесс может растянуться на годы, стало очень много бюрократических моментов и вопросы решаются не так легко, как это могло быть в районах.

«По моему мнению, сегодняшний глава райгосадминистрации – это директор большого ЖЭКа без надлежащих полномочий – финансового распределения, но с большой ответственностью», – считает Кривошея.

Политик добавил, что недавно мэр продемонстрировал готовность к возвращению райсоветов в столицу. Кривошея выразил надежду, что это будут не только слова, но и действия, и что Верховная рада примет соответствующий законопроект.

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