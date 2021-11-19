Политический и экономический эксперт Валерий Клочок прокомментировал размер бюджета столицы и идею перераспределения НДФЛ в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press.

«Киев – серьезный бюджетообразующий город. Такого бюджета ни у кого нет. И денег действительно немало, чтобы реализовывать разные инфраструктурные проекты», - считает Клочок.

Эксперт добавил, что частично согласен с мнением о том, что необходимо изменять перераспределение налога на доходы физических лиц в столице, однако он отметил, что местные власти должны отвечать за эффективное использование этих средств и не допускать злоупотреблений и коррупции.

По его словам, децентрализация несколько способствовала наполнению местных бюджетов, но поскольку растет бюджет страны, номинально отчисления в местные увеличились, и пропорциональность такого распределения составляет ориентировочно 20/80% в пользу центрального бюджета.

«Но так было и до децентрализации. Остальные поступления – это дотации и субвенции. О НДФЛ говорят не только в Киеве. Но все НДФЛ нельзя оставить на местах. Ведь требуется контроль за использованием бюджетных денег», - заявил Клочок.

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