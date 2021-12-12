В центре Киева возле Бессарабской площади неожиданно начал проваливаться асфальт, представителям прессы пришлось звонить в полицию и вызвать аварийную службу.

Как пишет Politeka.net в центре столицы Украины сегодня, 12 декабря, произошло чрезвычайное, видео опубликовали на официальной странице "Реальный Киев|Новости" и "Киев Оперативный" в Telegram.

Так, на бульваре Шевченко вблизи Бессарабского рынка неожиданно начал проваливаться асфальт. Сперва машинам удавалось объезжать яму, которая постепенно образовывалась на дороге.

Но впоследствии посреди проезжей части образовалась большая пропасть, которая постепенно начала наполняться водой. Журналисты огородили место подручными средствами и вызвали аварийную службу.

Сейчас движение по бульвару Шевченко в сторону улицы Крещатик перекормили. Маршруты общественного транспорта также изменили из-за ЧП.

Ранее Politeka писала, что в Киеве прощаются с молодым политиком, детали трагедии: "Строго запрещено нести венки".

Напомним, что произошло настоящее чудо: молодой киевлянин упал с 7-го этажа и выжил.

A еще Politeka сообщала, что Киевская зима 65 лет назад, как выглядел подол: "снежно, холодно и без деревьев".