Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на "Київ оперативний".
Так, стало известно, что 15 декабря, приблизительно в 00:30, водитель легкового автомобиля "BMW" влетел на высокой скорости в припаркованные автомобили, после чего и в здание торгово-развлекательного центра "DreamTown" на Оболонском проспекте.
По словам очевидцев, в машине находилось два человека и они оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
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На месте работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщалось.
Пользователи сети прокомментировали происшествие: "Ужас! Это просто капец!", "Жалко машину...", "Мастер парковки", "Это как же летел, что стену расклепал".
Напомним, что 12 декабря в центре Киева произошло серьезное ЧП, из-за которого перекрыли улицы. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram. На бульваре Шевченко вблизи Бессарабского рынка неожиданно начал проваливаться асфальт. Сперва машинам удавалось объезжать яму, которая постепенно образовывалась на дороге.
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