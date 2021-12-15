В Киеве на Оболонском проспекте водитель легкового автомобиля "BMW" влетел в здание торгового центра.

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на "Київ оперативний".

Так, стало известно, что 15 декабря, приблизительно в 00:30, водитель легкового автомобиля "BMW" влетел на высокой скорости в припаркованные автомобили, после чего и в здание торгово-развлекательного центра "DreamTown" на Оболонском проспекте.

По словам очевидцев, в машине находилось два человека и они оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщалось.

Пользователи сети прокомментировали происшествие: "Ужас! Это просто капец!", "Жалко машину...", "Мастер парковки", "Это как же летел, что стену расклепал".

Напомним, что 12 декабря в центре Киева произошло серьезное ЧП, из-за которого перекрыли улицы. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram. На бульваре Шевченко вблизи Бессарабского рынка неожиданно начал проваливаться асфальт. Сперва машинам удавалось объезжать яму, которая постепенно образовывалась на дороге.

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