Ряд троллейбусов изменили свой маршрут, сообщает пресс-служба «Киевпастранс» в Телеграм.
Причиной тому является проведение ремонтных работ на бульваре Тараса Шевченко, где провалилось асфальтовое покрытие.
Указано, что изменено движение троллейбусов №5, 7, 8, 17.
«Проводятся аварийно-восстановительные работы по бульвару Тараса Шевченко», - пояснили в «Киевпастрансе».
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Движение этих троллейбусов было организовано до ул. Леонтовича.
К слову, в Киеве на Оболонском проспекте водитель легкового автомобиля "BMW" влетел в здание торгового центра.
5 декабря, приблизительно в 00:30, водитель легкового автомобиля "BMW" влетел на высокой скорости в припаркованные автомобили, после чего и в здание торгово-развлекательного центра "DreamTown" на Оболонском проспекте.
По словам очевидцев, в машине находилось два человека и они оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
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